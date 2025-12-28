Овечкин прервал свою безголевую серию в Национальной хоккейной лиге

Нападающий в последний раз забивал 4 декабря в матче с "Сан-Хосе"

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прервал свою серию игр без голов в выездном матче с "Нью-Джерси".

40-летний россиянин в последний раз забивал 4 декабря в гостевом матче с "Сан-Хосе" (7:1), оформив дубль.

Овечкин сравнял счет в третьем периоде встречи (3:3). На последней минуте первого периода он отметился голевой передачей белорусу Алексею Протасу, также прервав свою серию без очков, которая насчитывала пять матчей. В 38 играх у него 33 очка по системе "гол + пас" (15 + 18).

Овечкин забросил 912-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги и продлив серию с результативными действиями до шести матчей. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 989 (912 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).

Матч завершился победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 4:3. У победителей шайбы забросили Протас (20-я минута), Энтони Бовиллье (38), Овечкин (50), Джейкоб Чикран (65), у проигравших - Йеспер Братт (25, 48), Коди Гласс (48).

"Вашингтон" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 45 очков. "Нью-Джерси" в этом же дивизионе с 41 очком занимает пятое место. В следующем матче "Вашингтон" 30 декабря сыграет в гостях с "Флоридой", "Нью-Джерси" 31 декабря в гостях встретится с "Торонто".