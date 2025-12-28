Овечкин вышел на третье место по количеству голов в НХЛ в декабре

Россиянин забросил 132 шайбы в матчах, сыгранных им в декабре

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, отличившись в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси", вышел на третье место по количеству шайб, заброшенных в декабре за всю карьеру.

"Вашингтон" выиграл у "Нью-Джерси" в овертайме в ночь на воскресенье со счетом 4:3. В первом периоде Овечкин отдал голевую передачу Алексею Протасу, в третьем периоде сравнял счет (3:3).

40-летний Овечкин забросил 132 шайбы в матчах, сыгранных им в декабре. По этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (157 шайб в 233 играх) и Горди Хоу (141, 327).