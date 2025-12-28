Кучеров стал вторым игроком в истории "Тампы", набравшим 500 очков в гостях

Россиянин оформил дубль в выездном матче против "Флориды"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против действующего обладателя Кубка Стэнли "Флориды".

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Тампы". У победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (14-я минута), Понтус Хольмберг (20), Кучеров (23, 60), у проигравших - Эету Луостаринен (6) и Брэд Маршан (28).

32-летний Кучеров стал вторым игроком в истории "Тампы", набравшим 500 очков в выездных матчах (419 игр). Лидером по этому показателю является Стивен Стэмкос (516 очков в 536 играх). Среди действующих игроков быстрее Кучерова этого рубежа достиг только форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (355 матчей). Кучеров стал также третьим игроком не из Северной Америки, набравшим такое количество очков за меньшее количество игр, сравнявшись по этому показателю с чехом Яромиром Ягром. Быстрее их этого рубежа достигали в НХЛ словак Петер Штясны (357 игр) и финн Яри Курри (411).

Россиянин обошел Венсана Лекавалье по количеству победных голов (61), выйдя на чистое четвертое место. На счету Кучерова 47 очков по системе "гол+пас" (15+32) в 33 играх, он продолжает оставаться лучшим бомбардиром своей команды. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска и одержал 14-ю победу в сезоне и 345-ю - в карьере в НХЛ. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 21 бросок.

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. "Тампа" занимает второе место с 45 очками после 37 встреч. "Флорида" идет на четвертой позиции с 42 очками после 37 игр. В следующем матче "Тампа" в ночь на 29 декабря по московскому времени примет "Монреаль", "Флорида" в ночь на 30 декабря дома сыграет с "Вашингтоном".