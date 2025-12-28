ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Капризов вышел на второе место по количеству очков, набранных за "Миннесоту"

Россиянин забросил шайбу, отдал две передачи в матче с "Виннипегом" и набрал 285 очков за "Миннесоту"
04:17

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Гол и две передачи форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова помогли его команде выиграть в овертайме у "Виннипега" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Мэтт Болди (19-я и 61-я минуты), Капризов (28), Матс Цуккарелло (60), у проигравших - Джош Моррисси (12), Кайл Коннор (38) и Марк Шайфли (40). Один из двух ассистов Капризова пришелся на победный гол Мэтта Болди в овертайме. Помимо Капризова, передачей отметился и его одноклубник Данила Юров, которая которая стала для него девятой в сезоне. Также в 32 матчах форвард забросил 4 шайбы.

Капризов набрал 285 очков, что позволило ему выйти на чистое второе место по количеству баллов, набранных в играх за "Миннесоту". По этому показателю он опередил словака Мариана Габорика, лидером является финн Микко Койву (433). Капризов вышел на шестое место по числу голевых передач в истории "Миннесоты". Россиянин довел число результативных передач до 224 и сравнялся по этому показателю с финном Микаэлем Гранлундом. Первое место по этому показателю занимает финн Микко Койву (504). Прошедшая игра стала для россиянина 44-й, в которой он отдал более одной передачи, что позволило ему по этому показателю сравняться с Джаредом Спердженом и Цуккарелло. Лидером по этому показателю также является Койву (93). В текущем сезоне Капризов набрал 46 очков, в 39 матчах россиянин забросил 23 шайбы, отдал 23 голевые передачи и является лучшим бомбардиром команды.

Нападающие "Миннесоты" Владимир Тарасенко и Яков Тренин, а также форвард "Виннипега" Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

"Миннесота" после этой победы набрала 52 очка и занимает третье место в Центральном дивизионе, "Виннипег" в этом же дивизионе идет на седьмом месте с 34 очками. В следующем матче "Миннесота" 30 декабря на выезде сыграет с "Вегасом", "Виннипег" в этот же день примет "Эдмонтон".

