Гол и две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Детройт" в НХЛ

Россиянин был признан первой звездой встречи

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. "Каролина" дома со счетом 5:2 обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одну шайбу забросил Андрей Свечников. Также на его счету две голевые передачи, россиянин был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у Свечникова в 37 играх 10 голов и 17 ассистов. Его партнер по команде защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

Обе команды являются лидерами своих дивизионов. "Каролина" возглавляет Столичный дивизион с 49 очками после 37 матчей. У "Детройта", лидирующего в Атлантическом дивизионе, 47 очков в 39 играх. В следующем матче "Каролина" примет "Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на 30 декабря по московскому времени, "Детройт" в ночь на 29 декабря дома сыграет с "Торонто".