"Сент-Луис" обыграл "Нэшвилл" в НХЛ, Бучневич забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 3:2

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. "Сент-Луис" дома со счетом 3:2 обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (9-я минута) и Павел Бучневич (19, 45). У "Нэшвилла" отличились Тайсон Джост (12) и Федор Свечков (53).

Бучневич довел число шайб в текущем сезоне до семи, также у нападающего 14 голевых передач в 39 играх. Свечков забросил вторую шайбу в сезоне, на счету российского форварда также семь результативных передач в 35 играх.

"Сент-Луис" и "Нэшвилл" выступают в Центральном дивизионе и занимают пятое и шестое места соответственно. "Сент-Луис" набрал 38 очков в 39 играх, у "Нэшвилла" - 36 очков после 37 встреч. В следующем матче "Сент-Луис" примет "Баффало" в ночь на 30 декабря по московскому времени, "Нэшвилл" тогда же на выезде сыграет с "Ютой".

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома со счетом 2:0 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс", "Баффало" на своем льду переиграл "Бостон" (4:1), "Торонто" одержал домашнюю победу над "Оттавой" (7:5), "Чикаго" в гостях со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл "Даллас".