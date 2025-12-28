Дебютная шайба Чернышова в НХЛ помогла "Сан-Хосе" обыграть "Ванкувер"

На счету россиянина в дебютном сезоне один гол и четыре голевые передачи

Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов © Ezra Shaw/ Getty Images

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Сан-Хосе" в гостях со счетом 6:3 обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из шайб в составе победителей забросил российский нападающий Игорь Чернышов, который также отметился результативной передачей. Для россиянина, проводящего дебютный сезон в НХЛ, этот гол стал первым в лиге. Также после пяти матчей в текущем сезоне у Чернышова четыре голевые передачи. 20-летний форвард является воспитанником московского "Динамо", за основную команду он провел 49 матчей в Континентальной хоккейной лиге, набрав 5 очков (4 шайбы + 1 передача). "Сан-Хосе" выбрал Чернышова на драфте НХЛ в 2024 году под общим 33-м номером, в Северную Америку нападающий перебрался в 2024 году.

Одной голевой передачей в составе победителей отметился защитник Дмитрий Орлов. В текущем сезоне на счету игрока 19 (1 гол + 18 голевых передач) очков в 38 матчах. Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 22 броска из 25. Защитник гостей Шакир Мухамадуллин не отметился результативными действиями.

Оба клуба выступают в Тихоокеанском дивизионе. "Сан-Хосе" после 38 матчей набрал 39 очков и располагается на пятом месте турнирной таблицы. "Ванкувер" с 33 очками после 37 игр идет на последнем, восьмом месте дивизиона. В следующем матче "Сан-Хосе" на выезде сыграет с "Анахаймом" в ночь на 30 декабря по московскому времени, "Ванкувер" тогда же проведет гостевую встречу с "Сиэтлом".