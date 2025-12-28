У РУСАДА не было замечаний по отбытию фигуристкой Валиевой дисквалификации

Срок четырехлетней дисквалификации спортсменки истек 25 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Срок четырехлетней дисквалификации спортсменки истек 25 декабря.

"Замечаний нет, на протяжении всего срока спортсменка находилась в диалоге с нами, задавала вопросы, уточняла статус участия в мероприятиях, максимально корректно выполняла все требования дисквалификации, - рассказала Логинова. - Это громкое дело стало уроком - и для нее, и для всего спортивного сообщества".

"И мы видим, что федерация фигурного катания начала работать с родителями, юными спортсменами - и это уже важный сдвиг. Возвращение в спорт для нее пройдет в автоматическом порядке, никаких дополнительных процедур для этого не требуется", - добавила глава РУСАДА.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.