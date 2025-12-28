Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева

FIDE не планирует применять санкций в отношении норвежца, однако может рассмотреть инцидент, если на Карлсена поступит жалоба

ДОХА, 28 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен оттолкнул камеру оператора норвежского телевидения после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Катаре.

Ранее ТАСС сообщал, что норвежец после поражения от Артемьева не расставил фигуры за собой на доске. Как сообщил агентству Reuters генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский, федерация не будет применять санкций в отношении норвежца, однако может рассмотреть инцидент, если на Карлсена поступит жалоба.

Артемьев одержал победу белыми фигурами. Россиянин после семи туров набрал 6,5 очка и является лидером турнирной таблицы.