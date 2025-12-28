Иранский коллекционер значков посетил чемпионат мира по быстрым шахматам

Пиджак иранца со значками весит около 7 килограммов, шляпа - около 2 кг

ДОХА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Коллекционер значков иранец Мохамед Мирза посетил чемпионат мира по рапиду и блицу.

Мирза приехал на шахматный турнир, чтобы пополнить свою коллекцию значков. Все свои "трофеи" он носит на пиджаке и шляпе.

Как рассказал иранец ТАСС, собирать значки преимущественно со спортивной тематикой он начал в 2006 году. "С тех пор моя коллекция растет. Сколько именно значков, я точно не знаю, но пиджак мой весит около 7 килограммов. И шляпа примерно 2 кг", - рассказал он.

На пиджаке Мирзы корреспондент ТАСС нашел значки общества ЦСКА, санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", минского гандбольного СКА.

"Болельщики из разных стран, которые приезжают в наш регион, видят меня и сами дарят значки. Особенно моя коллекция пополнилась во время чемпионата мира 2022 года", - рассказал коллекционер.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Катаре. Российские шахматисты выступают под флагом Международной шахматной федерации.