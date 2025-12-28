Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб клуба КХЛ "Шанхай Дрэгонс"

Обладатель Кубка Стэнли назначен на пост ассистента главного тренера команды Жерара Галлана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 1994 года Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ковалев назначен на пост ассистента главного тренера команды Жерара Галлана. Контракт рассчитан до конца сезона.

Ковалеву 52 года, он завоевал Кубок Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", также в Национальной хоккейной лиге выступал за "Питтсбург", "Монреаль", "Оттаву" и "Флориду". В 1992 году он стал олимпийским чемпионом в составе Объединенной команды, вместе со сборной России он выиграл бронзу Олимпиады 2002 года и бронзу чемпионата мира 2005 года.

24 ноября Ковалев покинул тренерский штаб московского хоккейного клуба "Спартак", где работал с 2023 года. Ранее он входил в тренерский штаб китайского "Куньлунь Ред Стар" и был главным тренером команды в сезоне-2020/21.