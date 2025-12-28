ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пеклецова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Второе место заняла Елизавета Шалабода, третье - Евгения Крупицкая
КИРОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Алина Пеклецова стала победительницей скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Спортсменка преодолела дистанцию 20 км за 57 минут 53,2 секунды. Второе место заняла Елизавета Шалабода, отставшая от лидера на 55,4 секунды. Третьей стала Евгения Крупицкая (отставание - 57,5 секунды).

Этап в Кирово-Чепецке завершится 28 декабря. 

