Пеклецова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Второе место заняла Елизавета Шалабода, третье - Евгения Крупицкая

Алина Пеклецова © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Алина Пеклецова стала победительницей скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Спортсменка преодолела дистанцию 20 км за 57 минут 53,2 секунды. Второе место заняла Елизавета Шалабода, отставшая от лидера на 55,4 секунды. Третьей стала Евгения Крупицкая (отставание - 57,5 секунды).

Этап в Кирово-Чепецке завершится 28 декабря.