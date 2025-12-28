Бородавко: результаты россиян на "Тур де Ски" трудно спрогнозировать

Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят на многодневке в нейтральном статусе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко © Сергей Савостьянов/ ТАCC

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пока провели мало гонок на международном уровне, поэтому их результат на многодневке "Тур де Ски" сложно спрогнозировать. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Сложно спрогнозировать что-то относительно результатов, которые могут занять наши спортсмены. Они провели пока мало гонок на уровне Кубка мира, выступили всего на одном этапе. Самое главное сейчас - это адаптация к скоростям сильнейших спортсменов, к тому снегу и уровню борьбы", - сказал Бородавко.

"Тур де Ски" пройдет с 28 декабря по 4 января. Коростелев и Непряева выступят в нейтральном статусе.