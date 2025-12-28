Лыжница Непряева не сумела преодолеть квалификацию спринта на "Тур де Ски"

Россиянка не вошла в число 30 лучших

Дарья Непряева © Лев Федосеев/ ТАСС

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева не сумела преодолеть квалификацию спринтерской гонки свободным стилем на "Тур де Ски". Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.

Для выхода в финальный этап Непряевой нужно было занять место в числе первых 30 лыжниц.

Непряева выступает на турнире в нейтральном статусе. Ранее на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсменка завоевала четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26.