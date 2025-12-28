Около 800 человек участвуют в мастер-классе тренера Дудакова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Порядка 800 человек принимают участие в мастер-классе тренеры группы Этери Тутберидзе, заслуженного тренера России по фигурному катанию Сергея Дудакова, передает корр. ТАСС с места событий.

Мастер-класс под руководством Дудакова проходит на Южном катке спортивного комплекса "Лужники".

Дудаков перешел в группу Тутберидзе в сезоне-2011/12. Одними из его воспитанников являются олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Анна Щербакова, серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира Евгения Медведева. Был награжден орденами Дружбы и Почета за успешную подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 и 2022 годов.