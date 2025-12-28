Лыжник Коростелев не сумел пройти квалификацию спринта на "Тур де Ски"

Россиянин не вошел в число 30 лучших

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринтерской гонки свободным стилем на "Тур де Ски". Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.

Коростелев преодолел дистанцию за 2 минуты 35,05 секунды. Для попадания в четвертьфинал спортсменам нужно было войти в число 30 лучших. Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Клебо.

Коростелев выступает на турнире в нейтральном статусе. Ранее на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсмен завоевал четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26.