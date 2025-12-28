Бывшему футболисту сборной Англии Кэрроллу грозит тюремное заключение

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Энди Кэрролл может быть приговорен к тюремному сроку за нарушение судебного запрета на преследование. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Ранее издание The Sun уведомило о задержании в апреле на пункте паспортного контроля в аэропорту Станстед в Лондоне одного из бывших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по подозрению в покушении на изнасилование. Футболиста, чье имя не раскрывалось, отпустили под залог до конца февраля 2026 года. Позже полиция подтвердила, что обвиняемым является Энди Кэрролл, о чем сообщает The Telegraph.

"Мужчине [Кэрроллу] предъявлено обвинение в нарушении судебного запрета на преследование. Он должен предстать перед судом магистратов Челмсфорда 30 декабря", - заявил представитель полиции Эссекса.

Судебный запрет на преследование подразумевает наложение на обвиняемого ограничения на приближение и контактирование с потерпевшим.

Кэрроллу 36 лет, он выступает за клуб "Дагенем" в шестом по силе английском дивизионе. В АПЛ помимо "Ливерпуля" нападающий вступал за "Ньюкасл" и "Вест Хэм", проведя в чемпионате 248 матчей, забив 54 гола и отдав 29 результативных передач. В составе "Ливерпуля" Кэрролл выиграл Кубок английской лиги (2012).

За сборную Англии Кэрролл провел девять матчей, в которых отличился двумя голами.