ЦСКА провел чествование участников Суперсерии с клубами НХЛ

В торжественной церемонии приняли участие Владислав Третьяк, Борис Михайлов и Владимир Лутченко

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА провел чествование участников первой в истории Суперсерии с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владислава Третьяка, Бориса Михайлова и Владимира Лутченко перед матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Спартаком". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С конца декабря 1975 года по начало января 1976 года действующие чемпион и вице-чемпион СССР ЦСКА и "Крылья Советов" сыграли матчи против четырех клубов НХЛ. Первый матч серии прошел 28 декабря, армейцы выиграли у "Нью-Йорк Рейнджерс" в Нью-Йорке со счетом 7:3. "Крылья Советов" днем позже выиграли у "Питтсбурга" (7:4). В дальнейшем ЦСКА 31 декабря сыграл вничью с "Монреалем" (3:3), обыграл 8 января "Бостон" (5:2) и проиграл 11 января "Филадельфии" (1:4). "Крылья Советов" 4 января проиграли "Баффало" (6:12), 7 января обыграли "Чикаго" (4:2), 10 января - "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1).

После чествования Третьяк, Михайлов и Лутченко приняли участие в символическом вбрасывании. ЦСКА проведет матчи со "Спартаком" и московским "Динамо", который состоится 30 декабря, в форме дизайна 70-х годов прошлого века, в которой армейцы играли в том числе и против клубов НХЛ.