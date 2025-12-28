Авербух назвал причину отсутствия в своем шоу Валиевой

25 декабря истек срок четырехлетней дисквалификации фигуристки, которая хочет вернуться в спорт

Илья Авербух © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева не участвует в шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви", так как бережет силы для возвращения в спорт. Об этом Авербух заявил журналистам.

Срок четырехлетней дисквалификации Валиевой истек 25 декабря.

"Сейчас Камила все-таки старается на шоу экономить, беречь силы, потому что она хочет вернуться в спорт. И мы всесторонне ее в этом поддерживаем. Я всегда рад ее выступлениям, она очень талантливый человек. И я еще раз подчеркиваю, что желаю, чтобы ее возвращение было настоящим. И не обязательно, что это должно быть сразу с победами. Должно быть возвращение с турнирами, с проходом через все, и это будет очень важно", - отметил Авербух.

"И это очень будет важно и для страны, и для нее. Потому что в этом есть спортивный путь, все у нее для этого есть - и силы, и молодость, и бесконечный талант, и замечательный тренерский коллектив, и всенародная любовь и поддержка. Ждем возвращения", - добавил он.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.