Костомаров рассказал, как готовился к исполнению песни "Есть только миг"

Олимпийский чемпион исполнил композицию на шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви"

Роман Костомаров © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров много времени уделил подготовке к исполнению песни "Есть только миг" на шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви". Об этом Костомаров рассказал журналистам.

"Мне предложили исполнить эту песню. Я согласился, тем более в таком сопровождении - Сергей Сергеевич Жилин, который аккомпанировал и играл с оркестром. Очень приятная и новая коллаборация такая. Очередной хит. Какое-то время, конечно, это заняло. И вместе с Сергеем Сергеевичем пробовали, потом в студии работали. Это, конечно, не подготовка к Олимпиаде, но все равно требует определенного времени", - сказал Костомаров.

Костомарову 48 лет, в дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.