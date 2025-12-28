Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

На тай-брейке шахматистка победила китаянку Чжу Цзиньэр

Александра Горячкина © Виталий Смольников/ ТАСС

ДОХА, 28 декабря. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам. Турнир прошел в Дохе.

На тай-брейке Горячкина победила китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира спортсменки набрали по 8,5 очка. Столько же было в активе прошлогодней чемпионки турнира Хампи Конеру из Индии. Однако по дополнительным показателям Горячкина и Чжу Цзиньэр заняли первые два места и определили победительницу на тай-брейке.

Партии основного этапа проходили с временным контролем 15 минут на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. На тай-брейке шахматистки играли по 3 минуты с добавлением 2 секунд после каждого хода.

Горячкиной 27 лет. Она является обладательницей Кубка мира 2023 года. В 2019 году россиянка выиграла турнир претенденток и получила право сыграть в матче за звание чемпионки мира, в котором она уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее чемпионат мира по быстрым шахматам из россиянок выигрывали Анастасия Боднарук (2023) и Александра Костенюк (2021), которая в настоящее время представляет Швейцарию. В 2014 году победительницей турнира стала Екатерина Лагно, которая тогда выступала за сборную Украины, а сейчас представляет Россию.

29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.