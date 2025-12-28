Хоккеисты ЦСКА впервые в сезоне обыграли "Спартак"

Встреча завершилась со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

Защитник ЦСКА Матвей Шуравин и нападающий "Спартака" Иван Воробьев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Кирилл Долженков (5-я минута) и Николай Коваленко (19). У гостей отличился Андрей Миронов (15).

В текущем чемпионате команды встретились в третий раз. Оба предыдущих матча выиграл "Спартак".

ЦСКА набрал 45 очков после 41 матча и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 45 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем матче ЦСКА 30 декабря примет московское "Динамо", "Спартак" 4 января на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".

В других матчах воскресенья новосибирская "Сибирь" в овертайме обыграла владивостокский "Адмирал" (3:2), омский "Авангард" оказался сильнее тольяттинской "Лады" (4:3 по буллитам), нижнекамский "Нефтехимик" разгромил нижегородское "Торпедо" (5:0), уфимский "Салават Юлаев" победил череповецкую "Северсталь" (2:1 по буллитам), "Сочи" со счетом 8:4 обыграл петербургский СКА.