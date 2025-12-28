Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в 1000-м матче Квартальнова

Минчане одержали победу со счетом 5:3

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Динамо" (Минск) Дмитрий Квартальнов © Донат Сорокин/ ТАСС

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над "Динамо" из Москвы со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе минчан отметились Вадим Шипачев (10-я минута), Никита Пышкайло (20), Сэм Энэс (34, 45) и Сергей Кузнецов (53). У москвичей отличились Дилан Сикьюра (35, 60) и Игорь Ожиганов (48). Для наставника минского "Динамо" Дмитрия Квартальнова прошедший матч стал 1000-м в КХЛ в качестве главного тренера. Он первым достиг этой отметки.

Минское "Динамо" одержало третью победу в четырех последних матчах регулярного чемпионата. Во вторник команда обыграла московское "Динамо" со счетом 7:1.

Минчане благодаря победе поднялись на 1-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 38 матчах. Москвичи набрали 52 очка в 40 играх и занимают 4-ю строчку на Западе.

Следующий матч минское "Динамо" проведет 30 декабря на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым". Московское "Динамо" в тот же день в гостях встретится со столичным ЦСКА.