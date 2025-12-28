Кирьос обыграл Соболенко в выставочном матче

Австралиец одержал победу над белоруской со счетом 6:3, 6:3

Редакция сайта ТАСС

Арина Соболенко и Ник Кирьос © Christopher Pike/ Getty Images

ДУБАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Австралийский теннисист Ник Кирьос победил первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в выставочном матче "Битва полов". Встреча прошла в Дубае.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кирьоса, который на данный момент занимает 671-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Половина корта Соболенко была чуть меньше, чем на стороне Кирьоса.

Кирьосу 30 лет. Он выиграл 7 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. В 2022 году австралиец дошел до финала Уимблдона.

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025).