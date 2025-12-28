Главу Союза биатлонистов России Майгурова внесли в базу "Миротворца"

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров внесен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу включена тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку в проведении специальной военной операции.

Майгурову 56 лет, он возглавляет СБР с 2020 года. В качестве спортсмена Майгуров дважды становился бронзовым призером Олимпиад и трижды - чемпионом мира.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.