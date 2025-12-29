Нападающий "Тампы" Кучеров забросил две шайбы в победном матче с "Монреалем"

"Тампа" выиграла по итогам серии буллитов

Гейдж Гонсалвес и Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил две шайбы в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля".

Встреча завершилась победой "Тампы" в серии буллитов, основное время закончилось со счетом 4:4. В составе "Тампы" шайбы забросили Кучеров (23-я и 33-я минуты), Ник Пол (35) и Понтус Хольмберг (42). У "Монреаля" отличились Иван Демидов (42), Юрай Слафковский (50 и 60) и Ноа Добсон (53). Дебютный матч в НХЛ провел 24-летний российский защитник "Тампы" Максим Грошев, он отметился передачей.

Кучеров оформил дубль во втором матче подряд, всего на счету 32-летнего форварда теперь 49 очков (17 шайб + 32 передачи) после 34 встреч. Демидов забросил шайбу в третьем матче кряду, в активе 20-летнего нападающего 10 шайб и 22 передачи в 38 матчах.

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 47 очков в 38 матчах. "Монреаль" идет третьим в Атлантическом дивизионе, имея в активе 46 очков после 38 встреч.

В следующем матче "Тампа" 1 января в гостях сыграет с "Анахаймом". "Монреаль" днем ранее на выезде встретится с "Флоридой".