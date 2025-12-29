Шайбы Проворова и Марченко принесли "Коламбусу" победу над "Айлендерс" в НХЛ

Матч завершился со счетом 4:2

Иван Проворов © AP Photo/ Nick Wass

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Российские игроки "Коламбуса" Иван Проворов и Кирилл Марченко отличились в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Коламбуса". В составе победителей шайбы забросили Марченко (9-я и 57-я минуты), Проворов (56) и Коул Силлинджер (59). У проигравших отличились Максим Шабанов (18) и Бо Хорват (34).

Марченко забросил 13-ю шайбу в сезоне, также на счету 25-летнего форварда 16 передач в 33 матчах. 28-летний Проворов набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач) после 37 встреч. Шабанов прервал безголевую серию из 16 матчей, проводящий дебютный сезон в НХЛ 25-летний нападающий набрал 11 очков (4+7).

"Коламбус" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 38 очков в 37 матчах. "Айлендерс" идет вторым, имея в активе 46 очков после 39 встреч.

В следующем матче "Коламбус" 30 декабря в гостях сыграет с "Оттавой". "Айлендерс" днем позднее на выезде встретятся с "Чикаго".