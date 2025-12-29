Форвард "Филадельфии" Гребенкин сделал передачу в матче НХЛ против "Сиэтла"

Встреча завершилась победой "Сиэтла" со счетом 4:1

Никита Гребенкин © Sarah Stier/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Филадельфии" Никита Гребенкин отметился результативной передачей в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла".

Матч завершился победой "Сиэтла" со счетом 4:1. В составе хозяев шайбы забросили Джордан Эберле (24-я минута), Чендлер Стивенсон (46), Ээли Толванен (58 и 59). У проигравших отличился Карл Грундстрём (59), которому ассистировал Гребенкин.

Гребенкин проводит первый полноценный сезон в НХЛ, на счету 22-летнего форварда 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в 26 играх текущего регулярного чемпионата.

"Филадельфия" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 45 очков в 37 матчах. "Сиэтл" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 38 очков после 36 встреч.

В следующем матче "Сиэтл" 30 декабря примет "Ванкувер". "Филадельфия" встретится с "Ванкувером" днем позднее на выезде.