Вратарь сборной Судана потерял сознание в матче Кубка африканских наций

Монгед Абузаид смог продолжить игру через 10 минут

Вратарь сборной Судана Монгед Абузаид © AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

РАБАТ, 29 декабря. /ТАСС/. Голкипер сборной Судана по футболу Монгед Абузаид потерял сознание во время матча группового этапа Кубка африканских наций против команды Экваториальной Гвинеи.

На 30-й минуте встречи Абузаид вышел к границе своей штрафной площади и рухнул на газон. Арбитр остановил игру на 10 минут, чтобы медики оказали помощь голкиперу. Абузаид быстро пришел в сознание и продолжил матч. По информации портала Besoccer, медики сделали быстрый тест на уровень глюкозы в крови.

Команда Судана победила сборную Экваториальной Гвинеи со счетом 1:0. После двух матчей суданская команда занимает третье место в группе E, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Команда Экваториальной Гвинеи идет на последней, четвертой строчке в группе, потерпев поражения в двух матчах.