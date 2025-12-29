Кросби поднялся на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Форвард "Питтсбурга" опередил Джо Торнтона, в активе которого 1 211 передач

Сидни Кросби © AP Photo/ Nam Y. Huh

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби оформил 1 211-ю результативную передачу и вышел на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевой игре против "Чикаго" (7:3) Кросби отметился одной передачей. Форвард "Питтсбурга" опередил соотечественника Джо Торнтона, в активе которого 1 211 передач. Рекорд по совершенным передачам принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (2 223).

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ "Питтсбургом" под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.