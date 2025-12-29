Дерипаска поручил ФХМР проработать вопрос увеличения числа клубов в Суперлиге

В настоящий момент в турнире выступают 12 команд

Президент Федерации хоккея с мячом России Олег Дерипаска © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) хочет увеличить с нового сезона количество команд в Суперлиге с 12 до 16-17. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.

Перед новым сезоном Суперлигу в связи с тяжелым финансовым положением покинули "Байкал-Энергия" из Иркутска и мурманский "Мурман".

"Возвращение команд в Суперлигу - это неотлагательный момент, требующий проработки, чтобы на следующий сезон увеличить количество до 16-17 команд. Перспективы и хорошая тенденция в этом плане есть, есть четыре-пять клубов, которые готовы к повышению", - сказал Иванушкин.

Первый вице-президент ФХМР рассказал о поручениях, полученных исполкомом от нового главы федерации Олега Дерипаски. "Это увеличение количества занимающихся нашим видом спорта, поддержка детско-юношеского спорта, инфраструктурная поддержка, возвращение на международную арену", - отметил он.

"С членами исполкома мы договорились о разработке дорожной карты, по которой мы будем двигаться. В новом уставе федерации у нас написано, что мы можем собираться по ВКС, обсуждать разные идеи, раньше такого не было. Идеи и конструктивный диалог приветствуются", - пояснил Иванушкин.