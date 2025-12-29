Кучеров и Марченко вошли в число трех звезд дня в НХЛ

Первой звездой признали нападающего "Питтсбурга" Джастина Бразо

Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Кучеров в матче с "Монреалем" (5:4 Б) забросил две шайбы. Россиянин забил два гола во второй игре подряд.

Российский форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко признан третьей звездой, он оформил дубль в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2).

Первой звездой дня стал форвард "Питтсбурга" Джастин Бразо, забросивший три шайбы во встрече против "Чикаго" (7:3).