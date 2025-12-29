Логинова: за рубежом считают ценным опыт России в борьбе с допингом

Гендиректор РУСАДА отметила, что 2025 год стал лучшим за время ее работы в организации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Богатый опыт России в борьбе с нарушениями антидопинговых правил ценится коллегами из других стран. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"2025 год, пожалуй, лучший год за период моей четырехлетней работы в РУСАДА: мы достигли показателей, реализовали ряд новых проектов, в российском антидопинге обошлось без очень громких новостей с негативным окрасом, - рассказала Логинова. - На мой взгляд, это признак зрелости системы, и вместо того, чтобы гасить пожары, мы получили возможность сконцентрироваться на эффективности и оптимизировать процессы".

В декабре собеседница ТАСС была утверждена на посту руководителя РУСАДА еще на четыре года.

"В этом году экспертов РУСАДА вновь начали приглашать на международные мероприятия, в том числе организованные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Коллеги из других антидопинговых организаций сами говорят, что наш опыт ценен, безусловно, нас мотивирует подобное признание. Как руководитель, я горжусь тем, что коллектив РУСАДА - профессионалы своего дела с большим опытом работы в уникальной сфере. Это дает уверенность в том, что мы сможем достойно держать взятую планку и двигаться дальше", - добавила Логинова.

В начале декабря в Южной Корее проходила всемирная конференция WADA, в работе которой впервые за несколько лет приняли участие сотрудники Российского антидопингового агентства.

"В 2025 году мы провели два крупных антидопинговых форума - всероссийский в Тамбове и международный в Москве совместно с Высшей школой экономики. А на базе последнего состоялось первое заседание Международного антидопингового клуба стран-участниц и партнеров БРИКС. Инициатива создания подобного профессионального сообщества зародилась на нашем форуме в Минске в 2024 году", - заключила собеседница ТАСС.