Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP
06:58
ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.
В активе Хачанова 2 320 очков. Лучший из россиян Даниил Медведев сохранил 13-е место (2 710 очков), Андрей Рублев располагается на 16-й строчке (2 510).
Первой ракеткой мира остается испанец Карлос Алькарас (12 050), вторым идет итальянец Янник Синнер (11 500), третьим - Александр Зверев из Германии (5 110).