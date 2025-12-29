Карякин: Артемьеву не хватило волевых качеств для победы на ЧМ по рапиду

Российский шахматист занял второе место, уступив в последний день турнира первую строчку норвежцу Магнусу Карлсену

Сергей Карякин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОХА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянину Владиславу Артемьеву не хватило волевых качеств для победы на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом ТАСС заявил гроссмейстер, сенатор Сергей Карякин.

Артемьев занял второе место на чемпионате мира по рапиду в Дохе. После второго игрового дня он лидировал, но в финальный день уступил первую строчку норвежцу Магнусу Карлсену.

"На этом чемпионате мира прекрасно проявил себя Влад Артемьев, который лидировал, выиграв у Магнуса Карлсена прекрасную партию. Но Владу, наверное, не хватило каких-то волевых и моральных качеств - в шахматном плане он смотрелся прекрасно, но в какой-то момент начал играть чересчур осторожно. На мой взгляд, у него были все шансы побороться за титул, и их надо было использовать. В частности, когда он играл белыми с [Алексеем] Сараной - соперник, конечно сильный, но объективно, если ты хочешь стать чемпионом мира, ты должен стараться его обыграть белым цветом. И это то, что, в принципе, Магнус сделал через несколько туров. Владу нужно было белыми бороться с Сараной и обязательно ловить свои шансы в дальнейшем".

"Считаю, что у Влада были все шансы, потому что сам не понаслышке знаю, насколько сильно он играет в быстрые шахматы - я сам с ним много раз играл, в частности на турнире "Шахматные звезды", где он постоянно прекрасно выступал. И в Дохе я очень за него болел", - добавил Карякин.