Карякин ответил Карлсену на слова об обидном поражении на ЧМ по блицу

Ранее норвежец заявил, что он, а не Карякин, должен был выиграть турнир в 2016 году

Сергей Карякин и Магнус Карлсен © Jason Kempin/ Getty Images for Agon Limited

ДОХА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен величайший шахматист всех времен, но говорить о том, что он должен был обязательно выигрывать чемпионат мира по блицу в 2016 году, некорректно. Об этом ТАСС заявил победитель того турнира Сергей Карякин.

Ранее Карлсен заявил, что поражение на чемпионате мира по блицу 2016 года, победителем которого стал Карякин, до сих пор сидит занозой - норвежец уверен, что должен был побеждать. Турнир также проходил в Дохе.

"Что касается заявления Магнуса, то, если уж вернуться к турниру в Дохе в 2016 году, я считаю, что были абсолютно равные шансы на первое место, как у него, так и у меня, - сказал Карякин. - Во-первых, Магнус проиграл мне личную встречу, и после этого говорить, что он должен был выиграть титул… Я бы не сказал, что у него есть на это железные основания. Да, у него были шансы дальше меня обойти, но, с другой стороны, я тоже сам ему предоставил эти шансы. Я выступал достаточно стабильно, но потом буквально за тур или за два до финиша я проиграл белым цветом [Хикару] Накамуре в выигранной позиции - просто зевнул в один ход. И тем самым поставил под угрозу, собственно, свое выступление".

"Поэтому говорить так, что он должен был что-то там выиграть, я считаю, не совсем корректно. Вот дальше, потом уже, когда играл черными с [Радославом] Войташеком, я уже пытался всеми силами выиграть у него для того, чтобы именно побороться за первое место, обойти Магнуса", - добавил собеседник ТАСС.

"Но опять-таки это дела давно минувших дней. Это (заявления Карлсена - прим. ТАСС) показывает, какой у Магнуса спортивный характер. Я считаю, что, конечно, Магнус величайший шахматист всех времен - я никогда от этого не отказывался. Просто иногда у него чересчур большие амбиции, но, с другой стороны, - чемпионские. Наверное, так и должно быть", - резюмировал Карякин.