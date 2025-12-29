Овечкин прокомментировал завершение безголевой серии в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" отличился в матче против "Нью-Джерси", ранее он провел девять игр без голов

Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вместе с командой будет работать над реализацией своих моментов. Комментарий Овечкина приводит пресс-служба клуба.

"Вашингтон" выиграл у "Нью-Джерси" в овертайме матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на воскресенье со счетом 4:3. В первом периоде Овечкин отдал голевую передачу Алексею Протасу, в третьем сравнял счет (3:3). Россиянин забил первый гол за десять матчей.

"Всю игру обе команды играли невероятно, но мы не сдавались и заработали свои очки, - сказал Овечкин. - [В момент гола Протаса] я увидел, что до конца периода осталось несколько секунд и просто попробовал отдать - мне повезло. [Защитник "Вашингтона" Расмус] Сандин отлично сыграл, нашел меня, и мы забили важный гол. Было еще несколько моментов, но мы их не реализовали. Будем стараться исправить это в следующих матчах".

Овечкин забросил 912-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 989 (912 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).