Брылин: броски с ходу остаются сильной стороной игры Овечкина

Тренер "Нью-Джерси" подвел итоги матча НХЛ против "Вашингтона"

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Scott Taetsch/ Getty Images

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сильной стороной в игре капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина по-прежнему остаются броски, в том числе с ходу. Такое мнение ТАСС высказал тренер "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

В ночь на воскресенье 40-летний форвард отметился голом в гостевом матче с "Нью-Джерси" (4:3 в овертайме) и прервал безголевую серию, составлявшую девять матчей. Овечкин также отметился голевой передачей.

"Он мастер. Когда он на льду, нужно очень внимательно играть в зоне обороны, - сказал Брылин. - Понятно, что его сильная сторона - броски и броски с ходу. В двух играх с нами он отметился отличными передачами и сыграл огромную роль в итоговом результате последнего матча. В первом голе мы прозевали его пас в конце первого периода".

Брылин проанализировал гол Овечкина, который позволил "Вашингтону" сравнять счет. "Понятно, что мы сыграли не лучшим образом в том эпизоде. Получилось, что ему практически отдали передачу на пустые ворота", - отметил он.

По его словам, игра "Вашингтона", в отличие от прошлого сезона, не сильно изменилась. "В плане атаки у них все осталось на своих местах, хоть и нет одного центрального нападающего. Они остались такой же опасной командой с большим количеством исполнителей, которые могут завершить эпизод. Обсуждая итоги матча, мы говорили о реализации моментов, которая в последних играх у нас пропала. Моменты создаем каждую игру, но если обратить внимание, сколько мы забиваем в последнее время, этого недостаточно для побед", - сказал тренер.