Гаджиев сообщил, что махачкалинское "Динамо" возглавит российский тренер

Ранее пост главного тренера команды покинул Хасанби Биджиев

Игроки "Динамо" © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" возглавит российский специалист. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.

7 декабря пресс-служба "Динамо" сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева.

"Клуб окончательно определился с главным тренером. Пока что согласовываем некоторые вопросы и детали. В ближайшее время будет официально объявлено о назначении. Это будет российский специалист", - сказал Гаджиев.

После 18 туров махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.