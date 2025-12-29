Хоккеист "Флориды" Куликов вернется на лед после травмы в марте

Защитник восстанавливается от травмы запястья

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Флориды" Дмитрий Куликов восстановится от травмы и сможет выйти на лед не ранее середины марта. Об этом заявил главный тренер "Флориды" Пол Морис, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Куликов получил травму запястья в октябре в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии" (2:1).

"Как всегда, важно помнить, что сроки восстановления для всех игроков гибкие. Для этого есть причины, - сказал Морис. - Да, некоторые ребята вернулись раньше, но есть и много тех, кто восстанавливался дольше. Это не значит, что они сделали что-то не так. Просто они не восстановились так быстро и не достигли необходимых показателей силы и выносливости, прежде чем мы сможем вернуть их в игру. Вот почему этот период восстановления такой большой".

Куликову 35 лет, он играет за "Флориду" с 2023 года, а также выступал за клуб с 2009 по 2016 год. В составе команды он дважды стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в лиге защитник провел 1 020 матчей, набрав 247 очков (50 шайб + 197 передач). В составе сборной России Куликов дважды выигрывал серебро чемпионатов мира.