Дегтярев уверен, что расширение полномочий ФМБА поможет борьбе с шарлатанами

Ранее в России расширили полномочия ФМБА в отношении спортивных сборных

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расширение полномочий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в отношении спортивных сборных - это важный шаг к защите здоровья спортсменов. Об этом ТАСС заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

ФМБА России наделено полномочиями по утверждению методических указаний для медико-биологического обеспечения спортсменов из спортивных сборных команд. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Поправки вносятся в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

"Минспорт совместно с Федеральным медико-биологическим агентством создаст систему современного медицинского сопровождения спортсменов сборных команд. Для этого ФМБА России наделено полномочиями по утверждению методических указаний медико-биологического обеспечения, на основе которых регионы будут выстраивать свою работу. Теперь эта сфера находится под жестким государственным контролем. Это важный шаг к защите здоровья спортсменов и единым, понятным правилам по всей стране", - сказал Дегтярев.

"Законопроект был инициирован правительством России во исполнение поручения президента России Владимира Владимировича Путина по итогам Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре, где глава государства обратил внимание на недопустимые ситуации, когда спортсмены получали неквалифицированную медицинскую помощь с тяжелыми последствиями. Были случаи, когда помощь оказывали разного рода шарлатанами или применялись незаконные медикаменты", - отметил Дегтярев.

В ноябре Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил организовать медико-биологическое сопровождение спортсменов в вузах. Он считал необходимым не только организовать медико-биологическое сопровождение спортсменов региональных сборных команд, но и сделать эту практику еще более широкой, распространив ее на спортсменов-школьников и студентов.