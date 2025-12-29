Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с российскими футболистами

Министр спорта и молодежной политики республики Эритье Доненг выразил крайнюю заинтересованность в помощи со стороны России в подготовке кадров для местного футбола, как игроков, так и тренеров

БАНГИ /ЦАР/, 29 декабря. /ТАСС/. Сборная Центрально-Африканской Республики по футболу готова приехать в Россию для проведения товарищеского матча с российской командой. Об этом ТАСС заявил министр спорта и молодежной политики республики Эритье Доненг.

"Мы были бы открыты для проведения товарищеского матча, так как футбол является спортом, который сплачивает и сближает народы. У нас, к сожалению, не было возможности участвовать в чемпионате мира, и мы не доходили до финала чемпионата Африки. Поэтому мы открыты этой идее и были бы рады этому <…>. Я был бы очень рад приехать в Россию и поддержать нашу сборную", - сказал Доненг.

Он добавил, что ЦАР пока не может организовать матч такого уровня на стадионе в Банги, так как там проходит реконструкция. Также министр выразил крайнюю заинтересованность в помощи со стороны России в подготовке кадров для местного футбола, как игроков, так и тренеров.