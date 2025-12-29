12-летний россиянин победил в блице обладателя мировой шахматной короны
13:05
ДОХА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Склокин обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам индийца Доммараджу Гукеша в третьем туре мирового первенства по блицу. Соревнования проходят в Дохе.
12-летний Склокин, являющийся международным мастером, победил на 80-м ходу, сыграв белыми фигурами. Россиянин одержал третью победу в трех партиях и идет в группе лидеров.
Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря, турнир проходит по швейцарской системе в 19 туров.