Боксер Джошуа попал в аварию, в результате которой погибли два человека

Британец находился в машине, которая врезалась в стоявший грузовик

Энтони Джошуа © Валерий Шарифулин/ ТАСС

РАБАТ, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщила газета Punch.

По информации источника, автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в неподвижный грузовик. Отмечается, что боксер получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу вместе с водителем. Обстоятельства аварии расследуются. Два человека, также находившихся в машине, погибли на месте.

Инцидент произошел в городе Макун (штат Огун) на автомагистрали Лагос - Ибадан.

Джошуа 36 лет, на его счету 29 побед (26 нокаутом) и 4 поражения. В прошлом бою 19 декабря британец победил американца Джейка Пола нокаутом в шестом раунде. В сентября 2024 года Джошуа проиграл соотечественнику Даниэлю Дюбуа и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Джошуа прервал серию из четырех побед после после двух поединков с украинцем Александром Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей, финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде, шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде и француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде.

До поединков с Усиком Джошуа владел титулом чемпиона мира IBF с 2016 по 2019 и с 2019 по 2021 год, WBA - в 2017-2019, 2019-2021 годах, WBO - в 2018-2019, 2019-2021 годах.