Путин наградил орденом Почета олимпийского чемпиона по борьбе Абдулбекова

Путин отметил многолетнюю добросовестную работу Абдулбекова и его заслуги в развитии физической культуры и спорта

Загалав Абдулбеков, 1972 год © Александр Катков, Юрий Моргулис/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона 1972 года по вольной борьбе в составе сборной СССР Загалава Абдулбекова орденом Почета. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Абдулбекову 80 лет, он также является двукратным чемпионом мира (1971, 1973), четырехкратным чемпионом СССР (1966, 1968, 1969 и 1973), заслуженным мастером спорта и тренером СССР, членом Зала славы Объединенного мира борьбы, работал главным тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов. Абдулбеков является заместителем председателя общественно-государственного объединения физкультурно-спортивного общества "Динамо" (Республика Дагестан).