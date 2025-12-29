ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Обляковым

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

Облякову 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. Футболист провел за команду 281 матч в различных турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 45 результативными передачами. В составе армейцев полузащитник дважды выиграл Кубок России (2023, 2025) и стал победителем суперкубка страны (2025).