Титов назвал заслуженным включение Мельниковой в топ-10 по версии L'Equipe

Мельникова, выигравшая в 2025 году две золотые медали чемпионата мира, расположилась на десятой строчке

Ангелина Мельникова © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов считает абсолютно заслуженным включение россиянки Ангелины Мельниковой в число десяти лучших спортсменок по итогам 2025 года по версии французского журнала L'Equipe. Об этом он заявил ТАСС.

Мельникова, выигравшая в 2025 году две золотые медали чемпионата мира, расположилась на десятой строчке.

"Это абсолютно заслуженно. Человек потрясающих результатов достиг в этом году, несмотря на практически четырехлетний перерыв в участии в международных соревнованиях. Понимаете, какая должна быть мотивация участия в этом, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира после четырехлетнего перерыва? Она молодец и заслужила признание, - подчеркнул Титов. - И слава богу, что в этом издании есть люди, которые руководствуются исключительно профессиональными и спортивными соображениями, а не политическими".

Первое место заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош, выигравшая четыре золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. Второй стала американская бегунья Сидни Маклафлин-Леврон, выступающая на дистанциях 400 м и 400 м с барьерами, третьей - ее соотечественница Мелисса Джефферсон-Вуден, специализирующаяся в беге на спринтерских дистанциях. Шестое место в рейтинге заняла белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко.