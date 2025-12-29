Дарья Непряева стала 27-й в лыжной гонке на 10 км на "Тур де Ски"

Победительницей стала норвежка Астрид Слинд

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © Егор Алеев/ ТАСС

РИМ, 29 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 27-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на "Тур де Ски". Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.

Россиянка показала результат 26 минут 56,2 секунды, отстав от победительницы на 1 минуту 22,5 секунды. Лучшей стала норвежка Астрид Слинд (25 минут 33,7 секунды). В тройку сильнейших также вошли австрийка Тереза Штадлобер (отставание - 7 секунд) и американка Джессика Диггинс (+8,8).

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26. Следующая гонка пройдет 31 декабря.