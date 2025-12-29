Американец Аронян поддержал 12-летнего шахматиста Склокина на ЧМ

Россиянин обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Доммараджу Гукеша, но затем потерпел несколько поражений подряд

Редакция сайта ТАСС

Левон Аронян © Oleg Nikishin/ Getty Images for World Chess

ДОХА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американский гроссмейстер Левон Аронян поддержал 12-летнего россиянина Сергея Склокина, который обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам индийца Доммараджу Гукеша в третьем туре мирового первенства по блицу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После победы над Гукешем Склокин потерпел несколько поражений подряд и был очень расстроен. Аронян пообщался с россиянином.

"Он очень талантливый шахматист. Он молодец. Да, проиграл потом несколько партий, но ничего страшного", - сказал Аронян.

12-летний Склокин является международным мастером. Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря, турнир проходит по швейцарской системе в 19 туров.