Федерация шахмат России опровергла связь со складом для вещей Долиной
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федерация шахмат России (ФШР) не имеет отношения к складу, на который, как сообщалось, перевезли вещи певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что первую партию вещей из 19 коробок, принадлежащих Долиной, привезли на склад во дворе здания ФШР.
"В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат России, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста", - говорится в заявлении.
Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Полиной Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселиться из квартиры.
В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.